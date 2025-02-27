أسعار الذهب تهبط بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2912.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.32 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2927.20 دولارا.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى ليزداد ابتعادا عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعا، إذ زادت الضبابية بسبب تعهدات غامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في فرض رسوم مقررة على كندا والمكسيك.

كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك من موقع تيستيلايف لتحليلات الاستثمار "يبدو أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغطان على الذهب قليلا في هذه الجلسة"، مضيفا أن الاتجاه صعود الذهب بشكل عام قائم إلى حد كبير.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد مسار أسعار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 964.95 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 926.03 دولارا.