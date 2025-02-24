أسعار الذهب تحافظ على قوتها ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من مخاوف إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في حين تحول التركيز إلى تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2934.82 دولاراللأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.20 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى2950.10 دولارا.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولارا يوم الخميس.

قال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

يأتي هذا في أعقاب فرض رسوم جمركية إضافية بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم.

ويراقب المتداولون عن كثب مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، نظرا لأن سياسات ترامب يُنظر إليها على أنها تضخمية. وقد يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية، مما سيقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وستتطلع الأسواق بعد ذلك إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي للوقوف بشكل واضح على المسار الذي سينتهجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.58 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 976.25 دولارا.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 972.93 دولارا.