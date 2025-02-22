الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الثامن مع الإقبال على الشراء

انخفضت أسعار الذهب، أمس، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي على خلفية ارتفاعها لمستويات قياسية في جلستين متتاليتين، مستفيدة من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2926.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وارتفع المعدن النفيس 1.5% هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولاراً الخميس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 2940.90 دولاراً. وحطمت الأسعار مستويات قياسية مرتفعة مرتين الأسبوع الماضي، لتتجاوز 2950 دولاراً لأن حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي أبرزت إقبال المستثمرين على شراء الذهب، الذي ارتفع 11.5% منذ بداية 2025.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 32.88 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 965.25 دولاراً، ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ونزل البلاتين 1.2% إلى 966.30 دولاراً ويتجه إلى انخفاض أسبوعي.