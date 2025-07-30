الذهب يهبط 1% وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة

انخفض الذهب واحدا بالمئة اليوم "الأربعاء" بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، مع زيادة احتمال تأجيل خفضها إلى وقت لاحق من العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3292.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة أيضا لتسجل 3288.30 دولار.

وقال نيتيش شاه محلل استراتيجية السلع في ويزدوم تري "تبدو البيانات التي صدرت للتو داعمة حقا للاقتصاد. زاد الناتج المحلي الإجمالي على نحو مفاجئ. الشيء نفسه مع تقرير الوظائف. لذا يشير كلاهما إلى أن مجلس الاحتياطي يمكن أن يواصل التريث قبل خفض أسعار الفائدة".

وأظهر تقرير مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف ارتفاع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، على الرغم من استمرار علامات تباطؤ سوق العمل.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ثلاثة بالمئة متجاوزا التوقعات عند 2.4 بالمئة في استطلاع لرويترز.

من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم، مقاوما ضغوط الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفضها. ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 60 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وسيعمل المشاركون في السوق على تحليل تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول المقرر صدورها في الساعة 1830 بتوقيت جرينتش لمعرفة مسار السياسة النقدية مستقبلا.

وأشار شاه إلى أنه كلما عبرت الإدارة الأمريكية عن معارضتها للسياسة الحالية، زاد الاحتمال بأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب. ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات الضبابية.

من ناحية أخرى، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما بعد محادثات ليومين وُصفت بالبناءة في ستوكهولم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 37.52 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 3.6 بالمئة إلى 1344.33 دولار وهبط البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1229.72دولار.







