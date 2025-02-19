جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار

رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام 2025 إلى 3100 دولار للأوقية، ارتفاعاً من 2890 دولاراً، مستشهداً بالطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويقدر البنك أن «الطلب الأعلى هيكلياً من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب تسعة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال».

غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، يتوقع جولدمان إمكان ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

كما عدل البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية بالزيادة إلى 50 طناً شهرياً من التقدير السابق البالغ 41 طناً.وقال جولدمان إنه إذا بلغ متوسط ​​المشتريات 70 طناً شهرياً، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025.

وعلى العكس من ذلك، إذا أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة، يتوقع جولدمان أن يصل الذهب إلى 3060 دولاراً للأوقية في الفترة نفسها.

وفي تكرار لتوصيته بشراء الذهب، قال جولدمان ساكس إنه في حين أن انخفاض حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع تكتيكي في الأسعار، فإن مراكز الذهب الطويلة تظل تحوطاً قوياً.