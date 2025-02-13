الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية



ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الخميس" إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية التي قد تشعل حربا تجارية عالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2913.47 دولار للأوقية (الأونصة) مقتربا من مستوى قياسي بلغه يوم "الثلاثاء" عند 2942.70 دولار. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2941.50 دولار.

وهدد ترامب "الأربعاء" بفرض رسوم جمركية عكسية على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب تجارية عالمية وتنذر بتسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يناير بشكل قوي، مما يوفر دليلا إضافيا على ارتفاع التضخم ويعزز توقعات السوق المالية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيحجم عن أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام.

ويعد الذهب أداة للتحوط من التضخم وأيضا خلال فترات الضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.06 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.60 دولار، واستقر البلاديوم عند 974.45 دولار.







