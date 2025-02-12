الذهب يتراجع من مستوى قياسي

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2896.53 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي عند 2942.70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2923.50 دولاراً وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 31.53 دولاراً.

ونزل البلاتين 0.8 % إلى 986.20 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم 0.7 % إلى 976 دولاراً.