الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2820.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0252 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2830.49 دولاراً في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولارأً.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا أمس الاثنين، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تنازلات بشأن تشديد الرقابة على الحدود مع البلدين، في حين من المقرر أن تبدأ الرسوم على السلع الصينية في وقت لاحق من اليوم. وترى السوق أن سياسات ترامب الجمركية تغذي التضخم.

وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في (آي.جي) "قد تستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم في ظل البيئة الحالية غير المستقرة للغاية، حيث من المرجح أن تهيمن تقلبات السوق والتقلبات السياسية". والذهب تقليديا وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.61 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.80 دولاراً، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1019.31 دولاراً.