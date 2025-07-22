الذهب عند أعلى مستوى في 5 أسابيع بفعل التوتر التجاري

قفزت أسعار الذهب اليوم "الثلاثاء" إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع بسبب ضبابية الأوضاع التجارية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3415.61 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3428.10 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "الضبابية التجارية تدفع إلى بعض الطلب على الملاذ الآمن. تعمل الولايات المتحدة على عدة اتفاقيات تجارية، وهناك شائعات بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق أو أنهما بالتأكيد لم يقتربا من ذلك بعد".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل، وألمح إلى تمديد محتمل للموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في 12 أغسطس .

وأضاف أن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن "سلسلة اتفاقيات تجارية" مع دول أخرى.

ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يدرس التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، وربما يبدأ في تخفيضها في أكتوبر تشرين الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.89 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1440.75 دولار. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1262.75 دولار.