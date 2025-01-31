أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.35 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولارا.

وكان ترامب قد قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.

ويُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ويعد الذهب من أدوات التحوط من ضغوط الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي، لكن قوة الطلب المحلي من المرجح أن تدفع مجلس الاحتياطي إلى تخفيف وتيرة التيسير النقدي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.

وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 967.80 دولارا، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولارا.