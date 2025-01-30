الذهب يستقر بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت أسعارالفائدة

استقرت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملاتالآسيوية اليوم الخميس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في إجراء خلى من إشارات واضحة عن مسارالسياسة النقدية الأمريكية هذا العام.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2671.79 دولارا للأوقية(الأونصة)، بحلول الساعة 00.49 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلةللذهب بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 2774.50 دولارا للأوقية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغييرولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية وسط تراجع معدل البطالة فيالولايات المتحدة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدلالمستهدف.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المجلسسينتظر إشارات عن مزيد من التقدم بشأن التضخم وسوق العمل قبل أن يقرر خفض سعرالفائدة.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية السبائك التي لاتدر عائدا.

وكان قرار تثبيت سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعدخفضها نقطة مئوية كاملة على ثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي.

كما استوعبت الأسواق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالدترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية بعد أن قال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخططلفرض رسوم كبيرة على المكسيك وكندا يوم السبت وإنه يدرس بقوة فرض بعض الرسوم علىالصين في مطلع الأسبوع.

وقد تؤدي سياسات ترامب، التي يُنظر إليها أيضا على أنهاتضخمية، لدفع المركزي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ممايقلل جاذبية الذهب.

وفي الوقت نفسه، تشير توقعات شبه مؤكدة إلى أن البنكالمركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فيالمعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 30.85 دولارا للأوقية، وزاد البلاتينبنسبة 0.7 إلى 952.49 دولارا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5 ليسجل 967.38 دولاراللأوقية.