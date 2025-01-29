الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ حفزت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.10 دولاراً.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ 18 ديسمبر، بعد إطلاق تطبيق ديب سيك الصيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي جرى تطويره بتكلفة منخفضة. ودفعت الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إلى الإعراض عن المخاطرة في فئات الأصول الأخرى.

وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس وكذلك الصلب.

وعادة ما يكون الذهب ملاذاً آمن خلال أوقات عدم اليقين والحروب التجارية.

ويُنظر إلى سياسات ترامب أيضا على أنها تضخمية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتقليل جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

ويركز المستثمرون الآن على أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا العام، بينما الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي اجتماعه الذي يستمر يومين أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيضها 100 نقطة أساس من سبتمبر أيلول إلى ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.43 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952 دولاراً، كما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.10 دولاراً.