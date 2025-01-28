الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة ما إذا كان لسياسات الرئيس دونالد ترامب تأثير على آرائه.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة في موجة بيع في السوق الأوسع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2743.10 دولار.

ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، لكن ترامب قد يعقد المهمة بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد من البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض.

وإذا أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يكون هذا أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "إذا ترك (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي) جيروم باول الباب مفتوحا قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عوائد سندات الخزانة ويقدم مساعدة للذهب".

وأضاف أن مستوى 2800 دولار يشكل هدفا قابلا للتحقيق بالنسبة للذهب على المدى القريب.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يكون استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أمس الاثنين تراجع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج 84 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.07 دولارا للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 957 دولارا، كما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.35 دولارا.