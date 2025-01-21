الذهب يستقر مع تركيز الأسواق على سياسات ترامب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تقييم الأسواق للعواقب المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2707.19 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730 دولارا.

وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، أدت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت بشأن فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار.

واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى عشرة بالمئة على الواردات العالمية، و60 بالمئة على السلع الصينية، و25 بالمئة على المنتجات الكندية والمكسيكية.

وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه تحوط من التضخم، يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تغذي التضخم مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، الأمر الذي يؤثر على جاذبية الذهب.

وستؤثر الدرجة التي تنفذ بها الإدارة تعهدات ترامب بشكل كبير على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.34 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولارا ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.95 دولارا.