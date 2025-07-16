الذهب يصعد مع تحول الأنظار إلى مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وانتظروا المزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.12 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3340.90 دولاراً.

وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة "الذهب في هذه اللحظة يتماسك مع ميل طفيف نحو الهبوط، خاصة مع ارتفاع الدولار".

وأضاف "مع ذلك، لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن".

وهدد ترامب يوم السبت بفرض تعريفات جمركية 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس. ومع ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بأعلى معدل في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم وربما تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر.

وعقب صدور هذه البيانات، قال ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن على مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة الآن.

ويميل الذهب، الذي غالباً ما يُعد ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء للحصول على المزيد من الدلائل.

واستقر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع، مما حد من مكاسب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 37.82 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1379.46 دولاراً وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1210.66 دولارات.