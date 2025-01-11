الذهب بأعلى مستوى في 4 أسابيع

حققت أسعار الذهب، أمس، أعلى مستوى في 4 أسابيع، وتتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن والضبابية بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ووسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2679.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز 1% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى 2705.90 دولارات.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يعتزم تبنيها إلى تأجيج التضخم. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.28 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 964.64 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 1.7% إلى 942.28 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.