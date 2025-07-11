ارتفاع أسعار الذهب بعد رسوم ترامب الجمركية الجديدة



ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم "الجمعة" إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية العالمية بإعلان رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3355.89 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3369 دولارا.

تراجعت الأسهم العالمية بعد أن صعد ترامب هجومه على كندا بفرض رسوم جمركية، إذ قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 35 بالمئة على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم موحدة 15 أو 20 بالمئة على معظم شركائها التجاريين الآخرين.

كما أعلن ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم 50 % على واردات النحاس وأخرى بالنسبة نفسها على السلع البرازيلية.

وقال أكاش دوشي المدير العالمي لأبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "حالة الضبابية تعود إلى السوق بقوة في الوقت الحالي، ويحظى الذهب بإقبال كونه ملاذا آمنا".

وأضاف "أتوقع تراوح نطاق تحركاته السعرية في الربع الثالث بين 3100 و3500 دولار. كان النصف الأول من العام قويا للغاية، وأعتقد أننا الآن في مرحلة من التماسك".

يميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود في حالات الضبابية الاقتصادية ومع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر"الخميس" إنه يعتقد في إمكان خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الشهر الجاري. ويتوقع المستثمرون حاليا تخفيض المجلس أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بنهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 37.79 دولار للأوقية. وتقدم البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1379.15 دولار. وزاد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1171.18 دولار.





