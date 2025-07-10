الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر التجاري



ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم "الخميس" بعد أن دفع تزايد التوتر التجاري المشاركين في السوق نحو استثمارات الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3326.48 دولار للأوقية (الأونصة) وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3335.10 دولار للأوقية.

وقال دانيال بافيلونيس، المحلل لدى آر.جي.أو فيوتشرز "أعتقد أن سوق المعادن بأكملها ارتفعت عموما بسبب تداعيات فرض رسوم جمركية على النحاس".

وأضاف "مع ذلك من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع محدود ما لم يحدث تصعيد جيوسياسي كبير".

ووسع ترامب "الأربعاء" حربة التجارية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 % على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 % على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي انعقد يومي 17 و18 يونيو حزيران أن عددا قليلا فقط من مسؤوليه يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث هذا الشهر، بينما أيد معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 %. ويميل الذهب إلى التراجع مع ارتفاع العملة الأمريكية، إذ يصبح أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد البيانات، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، مما يشير إلى أن الشركات ربما تبقي على الموظفين، وذلك رغم وجود مؤشرات منفصلة على تباطؤ سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 36.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1350.95 دولار، وزاد البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1144.40 دولار.