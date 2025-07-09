الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات



هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم "الأربعاء" تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.

و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.96 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 يونيو. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3295 دولارا.

وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية 50 بالمئة على واردات النحاس، وسيطبق رسوما هدد من قبل بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية.

أكد ترامب تهديده بفرض رسوم 10 بالمئة على دول مجموعة بريكس "الثلاثاء"، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس .

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أسبوعين في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، بينما حوم عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

يزيد ارتفاع العائد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يجعل صعود الدولار الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر آخر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل نهج البنك المركزي الحذر في هذا الصدد.

في غضون ذلك، ظلت توقعات الأمريكيين بشأن التضخم مستقرة، إذ أظهر أحدث استطلاع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن تقديرات التضخم على مدى عام بلغت ثلاثة بالمئة، بانخفاض عن 3.2 بالمئة في مايو أيار، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات عند ثلاثة بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.59 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1346.57 دولار، واستقر البلاديوم عند 1110.45 دولار.







