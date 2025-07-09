الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.

وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.

وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية 50 بالمئة على واردات النحاس، وسيطبق رسوماً دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية.

أكد ترامب تهديده بفرض رسوم 10 بالمئة على دول مجموعة بريكس أمس الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس.

استقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر أمس الثلاثاء، بينما حوم عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف "أسعار الذهب صامدة بشكل ملحوظ هذا الشهر في ظل ارتفاع عائد السندات وقوة الدولار... وتشير قدرته على مقاومة الضغط إلى قوة كامنة وميل نحو الصعود".

يزيد ارتفاع العائد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يجعل ضعف الدولار الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى.

وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأخير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل نهج البنك المركزي المتردد في هذا الصدد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولارات.