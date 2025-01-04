الدولار نحو أفضل أداء أسبوعي في شهر

اتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، أمس. واستهل الدولار العام الجديد بأداء قوي ببلوغه أول من أمس أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 109.54 نقاط مقابل سلة من العملات ليواصل صعوداً مستمراً منذ العام الماضي. وسجل مؤشر الدولار 109.17 نقاط ليمضي لتحقيق مكسب أسبوعي أكبر من 1 %، وهو أقوى مكاسبه منذ نوفمبر.

وكان اليورو من بين أكبر الخاسرين مقابل الدولار، بعد أن انخفض 0.86 % في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته في عامين عند 1.022475 دولار. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.09 % إلى 1.2391 دولار، بعد أن هبط 1.16% أول من أمس ليتجه إلى خسارة نحو 1.6 % خلال أسبوع.

كما أسهمت توقعات اتساع الفارق بين سعر الفائدة الأمريكية وبقية العالم في مساعدة الدولار في تعزيز هيمنته مقابل عملات أخرى. وارتفع الين 0.14 % إلى 157.295 أمام الدولار، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر. وصعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6216 دولار أمريكي، لكنه يظل قريباً من أدنى مستوى في عامين وفي مساره للانخفاض 0.2 % خلال أسبوع.