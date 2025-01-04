«وول ستريت» تواصل الصعود.. والأنظار على «البيانات»

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع أمس، مواصلة رحلة الصعود خلال تداولات العام الجديد، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية واستعدادهم لتحولات سياسية محتملة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 103.5 نقاط أو 0.24 % عند الفتح إلى 42495.76 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.5 نقطة أو 0.38 % إلى 5891.07 نقطة، كما تقدم مؤشر ناسداك المجمع 114.7 نقطة أو 0.59 % إلى 19395.511. وانخفضت الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع تداول قصير بسبب العطلات، فيما يركز المتعاملون على بيانات اقتصادية لاستخلاص أدلة على مسار أسعار الفائدة، وكذلك التغييرات المحتملة في السياسات الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % خلال التعاملات، لكنه يتجه فيما يبدو لتسجيل زيادة 0.7 % خلال الأسبوع الذي كان نشاط التداول فيه ضعيفاً مع عودة المتعاملين من عطلة العام الجديد.

وصعدت الأسهم السويسرية 0.5 % في أول جلسات التداول في 2025، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 % ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 %.

وتعرضت القطاعات المنكشفة على الصين، مثل قطاعي التعدين وتصنيع السيارات، لضغوط حتى بعد أن قال مسؤول في بكين إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من السندات طويلة الأجل في 2025 من أجل تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الاقتصاد الصيني وحرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة قبيل تنصيب ترامب رئيساً يوم 20 الجاري. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة تولو أويل 12.5 % بعدما قالت الشركة، ومقرها غرب أفريقيا، إنها لن يتعين عليها سداد ضرائب بقيمة 320 مليون دولار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً بشأن عمليات الشركة في غانا.