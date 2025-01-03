صعود النفط في أول تداولات 2025.. و«برنت» يتجاوز 74 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود، بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.06 في المئة، إلى 74.82 دولاراً للبرميل خلال التداولات وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتاً، الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً، أو 0.26 في المئة، إلى 71.91 دولاراً للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتاً في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني، الثلاثاء، في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

ووفقاً لمسح «كايشين/ستاندرد اند بورز جلوبال»، أمس الخميس، فقد حققت أنشطة المصانع في الصين نمواً في ديسمبر، لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واتسق ذلك مع ما جاء في مسح رسمي صدر، الثلاثاء، أشار أيضاً إلى أن نشاط التصنيع في الصين نما - بالكاد - في ديسمبر رغم تعافي الخدمات والبناء، وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة.