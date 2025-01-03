الذهب يواصل مكاسبه في العام الجديد وسط ترقب لسياسات ترامب

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، محافظة على القوة الدافعة، بعد أن أنهت عام 2024 بأداء قياسي، بينما يترقب المستثمرون التغيرات السياسية المرتقبة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل توقعات الاقتصاد، وأسعار الفائدة في العام الجديد. وبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداء في 2024، بعدما زاد بأكثر من 27 في المئة في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.

وفي أول جلسة تداول بالعام الجديد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2633.38 دولاراً للأوقية خلال التداولات، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2654.30 دولاراً للأوقية.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: «يبدو أن الذهب يتماسك في نطاق ضيق، وهو ما يشير عادة إلى أن السوق على استعداد للانطلاق، وأظن أن هذا الانطلاق سيكون في الاتجاه الصعودي».

وأضاف أن من المرجح أن يواصل الذهب الصعود (في 2025)، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وتوقعات بارتفاع الديون الحكومية، وما يترتب عليه من عجز مالي عميق في ظل إدارة ترامب، على الرغم من التحديات المحتملة من خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ وقوة الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 29.32 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 في المئة، مسجلاً 910.88 دولارات للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة، ليسجل 914.44 دولاراً للأوقية.