الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

سجل الذهب اليوم "الخميس" أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من الإقبال على شراء الملاذ الأمن وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع التركيز على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل التنفيذ المرتقب للرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2649.73 دولار للأوقية ليسجل أعلى مستوى منذ 18 ديسمبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2663.20 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما يعزز إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس "لا أرى شيئا في الأنباء يحرك السوق لكن العوامل الجيوسياسية تدعم السوق"، في إشارة إلى التوترات الدولية فضلا عن حالة الغموض المالي لا سيما قبل تنصيب ترامب.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية في عام 2024 وارتفع 27 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010، وذلك وسط تدابير خفض أسعار الفائدة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتبدأ ولاية ترامب الرئاسية في 20 يناير. ومن المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية المقترحة وسياسات الحماية التجارية معدلات التضخم ومن الممكن أن تشعل حروبا تجارية، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 29.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 922.04 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 2.1 بالمئة ليسجل 922.85 دولار للأوقية.







