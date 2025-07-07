تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين في ظل فوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وسجلت عقود الذهب الفورية والآجلة خسائر في تعاملات اليوم ، بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي سوق الصرف، ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الست الرئيسية بنسبة 17ر0% إلى 35ر97 نقطة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات بنسبة 23ر1% لتصل إلى 369ر4%. وكانت العوائد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 371ر4 في وقت سابق من تعاملات اليوم. كما ارتفعت عوائد السندات العشرية السيادية لكندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليابان بأكثر من 1ر0%.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس/آب بنسبة 85ر0% إلى 05ر3318 دولار مقابل 50ر3346 دولار للأوقية يوم الجمعة. وتراوح نطاق التداول اليوم بين 12ر3305 و20ر3352 دولار للأوقية، في حين تراوح السعر خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بين 90ر2351 دولار و90ر3509 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 79ر0% إلى 38ر3310 دولار للأوقية. وتراوح السعر خلال التعاملات بين 50ر3296 دولار و89ر3341 دولار للأوقية، في حين كان نطاق السعر خلال الأسابيع ألـ 52 الماضية بين 59ر2349 دولار و33ر3500 دولار للأوقية.

ووفقا للأسعار الحالية تزيد أسعار الذهب في العقود الآجلة والفورية بأكثر من 38% مقارنة بالعام الماضي.

