تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

تراجعت أسعار الذهب وسط تداولات ضعيفة اليوم "الاثنين" في وقت يترقب فيه المتعاملون لعوامل محفزة جديدة من بينها بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يمكن أن تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025 وكذلك التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2504.49 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتنهي الجلسة عند 2618.10 دولار.

وارتفع الذهب بأكثر من 27 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.

وتستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى من بينها تدابير محتملة من الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية والتعديلات الضريبية في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ويركز المتعاملون الأسبوع المقبل على بيانات فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة وتقرير للتوظيف ومحضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر، وكلها بيانات يمكن أن توفر رؤى حول قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.98 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 905.62 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة شهور يوم الجمعة. وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 902.16 دولار.







