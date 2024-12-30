تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لتوجهات المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب وسط تداولات ضعيفة اليوم الاثنين في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ويتطلعون للحصول على مؤشرات حول التأثير المحتمل لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2611.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.54 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2624.00 دولارا.

وبعد هذا الأسبوع الهادئ، من المقرر أن يركز المتعاملون الأسبوع المقبل على بيانات فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة وتقرير للتوظيف ومحضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر، وكلها بيانات يمكن أن توفر رؤى حول قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب بأكثر من 27 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارا في 31 أكتوبر. وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي وتصاعد التوترات العالمية.

وتستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى بما يشمل تدابير محتملة من الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية والتعديلات الضريبية في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.38 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 923.53 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 912.73 دولارا.