الذهب يرتفع في أسبوع تداول قصير

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولاراً.

ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

ويركز المستثمرون الآن على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. وواصل البنك المركزي الأمريكي التخفيضات في ديسمبر بعد فترة رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل حاد لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي حين هدأت بيانات تضخم أمريكية صدرت يوم الجمعة بعض المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، فإن الأسواق لا تزال تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الشيء التالي الذي ستترقبه السوق هو سياسة دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ورد فعل الشركاء التجاريين المستهدفين عليها.

وأضاف "أعتقد أن الرسوم التجارية هي واحدة من أساليب التفاوض، وإذا لم يرغب الشركاء التجاريون في سياسات الترغيب أو الترهيب، فقد ينتقمون بأشكال أخرى من العقوبات ضد المنتجات الأمريكية مما قد يتسبب في تقلبات في السوق ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن".

وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولاراً للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولاراً لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938دولاراً.