الذهب يرتفع مع تزايد الرهان على خفض أسعار الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع مما غذى الآمال في أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع، في حين ينتظر المستثمرون أيضا تقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3348.60 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3359.7 دولار.

وقال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ "حصل الذهب على دفعة جيدة من تقرير وظائف القطاع الخاص الذي أشار إلى أول تراجع لها منذ أوائل 2023".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير انخفاض عدد وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت قريب ربما في سبتمبر.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أمس إن البنك يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتبني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. لكنه لم يستبعد إجراء تخفيض في اجتماع الشهر الجاري، قائلا إن كل شيء يعتمد على البيانات الواردة.

ويزيد هذا من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري، المقرر صدوره غداً "الخميس"، والذي سيقدم صورة أعمق لحالة سوق العمل.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز "إذا جاء تقرير الوظائف أقوى بكثير من المتوقع، فسيكون ذلك سلبيا بالنسبة للذهب لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها أو عدة مرات كما كان من الممكن أن يفعل بدلا من ذلك".

يزدهر الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه على أنه أداة تحوط في أوقات الضبابية، في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ويركز المتعاملون أيضا على حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين، أن مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يرفع ديون البلاد 3.3 تريليون دولار، يتجه إلى مجلس النواب للحصول على موافقة نهائية محتملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 36.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 4.6 بالمئة إلى 1413.40 دولار، وقفز البلاديوم 5.2 بالمئة إلى 1157.09 دولار.







