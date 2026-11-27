

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ صعد سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 8.50 دراهم، بنسبة 2 % مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى 441.75 درهماً، مقابل 433.25 درهماً، لترتفع مكاسبه خلال أسبوع إلى 16.50 درهماً، بنسبة 3.9 %، بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال الأيام الماضية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 409 دراهم، مقابل 401.25 درهم أمس، بزيادة 7.75 دراهم، فيما سجل عيار 21 نحو 392.25 درهماً، وعيار 18 نحو 336.25 درهماً. كما صعد سعر غرام الفضة إلى 5.23 دراهم، بزيادة 5.4 %، فيما بلغت الأونصة 162.70 درهماً.

الذهب

عيار 24: 441.75 درهماً

عيار 22: 409.00 دراهم

عيار 21: 392.25 درهماً

عيار 18: 336.25 درهماً

الفضة

الغرام: 5.23 دراهم

الأونصة: 162.70 درهماً

الكيلوغرام: 5230.92 درهماً