استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة ​في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة في ‌حين ​ينتظر المستثمرون مزيدا من الإشارات حول السياسة النقدية الأمريكية بعدما عززت بيانات التضخم المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، لم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر ⁠عند 3567.33 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3565.20 دولارا. وارتفع الذهب بنحو ‌واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر. وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترجح الأسواق تماما رفع أسعار ‌الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ‌في ديسمبر، وتضع في حساباتها احتمالا نسبته 66 بالمئة لرفع بمعدل أكبر ​بواقع 50 نقطة ‌أساس في يناير​. وكانت آخر ⁠مرة رفع فيها البنك المركزي الفائدة في سبتمبر.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي أمس الخميس إن استمرار تراجع أسواق الأسهم ​قد ⁠يدفع الذهب ⁠للانخفاض إلى ما دون 3400 دولارا للأوقية.

ووفقا لبيانات إدارة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ الصادرة أمس ⁠الخميس، ارتفعت الواردات الصافية للذهب إلى الصين عبر هونغ كونغ في بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‌انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.3 بالمئة إلى 41.51 دولارا ​للأوقية، لكنه يتجه صوب مكاسب أسبوعية طفيفة.

وارتفع سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1292.47 دولارا، في حين انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 868.53 دولارا للأوقية. ويتجه المعدنان ​لتكبد خسائر ‌أسبوعية.