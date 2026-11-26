استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد هبوطها في ​الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، ‌إذ عززت ​بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3580.87 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان المعدن انخفض لفترة وجيزة أمس الأربعاء إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 3500 دولار للمرة الأولى ⁠منذ سبتمبر 2025.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.2 بالمئة إلى 3578.70 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "يقوم المستثمرون بتغطية مراكز البيع على ‌المكشوف قبيل عطلة أمريكية، وهو ما يدفع حركة أسعار الذهب اليوم".

وأضاف "لا يزال الذهب يُباع لجمع السيولة في هذه البيئة المتأثرة بالمعنويات وسط تجنب المخاطرة".

ونما ‌الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير مما كان مقدرا ‌في البداية خلال الربع الثالث، في حين ارتفع التضخم بمعدل ‌أكبر في أكتوبر مما ‌عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ومرة أخرى في أوائل ​عام 2027.

وكان آخر ‌رفع لأسعار الفائدة ​أجراه البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

وأظهر ⁠مسح لمجلس الاحتياطي أن النمو الاقتصادي استمر بوتيرة "طفيفة إلى معتدلة" في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، في حين ظل التضخم ​مرتفعا وزادت ⁠مستويات التوظيف.

وتؤدي أسعار ⁠الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

في غضون ذلك، صعدت الأسهم الآسيوية ⁠بعد تعافي وول ستريت من أدنى مستوياتها، على الرغم من أن المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي وجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية أدت إلى تراجع المعنويات في تداولات محدودة النطاق بسبب العطلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن سلسلة جديدة من الرسوم ‌الجمركية مستهدفا 14 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، إذ لم ​تثنيه خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي عن مساعيه لفرض سياسات الحماية التجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 41.64 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1301.33 دولار، ​وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة ‌إلى 880.50 دولارا.