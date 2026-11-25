تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من ​اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عززت إشارات تميل إلى تشديد ‌السياسة النقدية ​صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، في حين انتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3544.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود ⁠الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3542.60 دولارا.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وورش الذكاء الاصطناعي بأنه "محور" تاريخي بالغ الأهمية لقيادة الولايات المتحدة، لكن هذه التكنولوجيا أصبحت أيضا عاملا رئيسيا في السياسة ‌النقدية للبنك المركزي، حيث يناقش المسؤولون ما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي يمثل لحظة تحول أم مصدرا للتضخم، أم نذيرا بانهيار اقتصادي.

وزادت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من ‌المتوقع في نوفمبر، لتصل إلى أعلى مستوى منذ ‌ما يقرب من عامين، وسط تفاؤل بشأن أوضاع سوق العمل والاقتصاد بشكل ‌عام في أعقاب انتخابات التجديد النصفي ‌للكونغرس التي جرت هذا الشهر.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر ​رئيسي يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​سعيه لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند اثنين ⁠بالمئة، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا 96.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي ⁠في ديسمبر، واحتمالا ⁠3.6 بالمئة لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من ⁠جاذبيته للمستثمرين.

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة عدة مرات أخرى لمكافحة التضخم، لكن خططه لرفع الفائدة قد تواجه عقبات سياسية العام المقبل بسبب ضعف الاستهلاك.

وصرح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي أولاف سليجبن أمس الثلاثاء بأنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة في ديسمبر، ‌لكن المسار بعد ذلك غير واضح.

وقال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن مبادرة تداول الذهب الرقمي ​بالجملة التابعة له أكملت معاملات تجريبية حية في إطار نموذج تسوية جديد يتيح الملكية الإلكترونية للذهب المادي ونقله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 40.79 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1267.65 ​دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3 ‌بالمئة إلى 851.25 دولارا.