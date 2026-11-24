ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتواصل التعافي ​من أدنى مستوى في 14 شهرا، مع عودة الباحثين عن ‌الصفقات ​المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3645.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0023 ⁠بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3644.70 دولارا.

وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الاثنين إن استمرار ‌ارتفاع التضخم يدفع البنك المركزي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية، مؤكدا في الوقت نفسه أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد ‌على البيانات الاقتصادية القادمة.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات ‌الاستهلاك الشخصي الأمريكي غدا الأربعاء، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك ‌المركزي عن كثب في ‌سعيه لتحقيق معدل تضخم اثنين بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا ​95 بالمئة لرفع ‌سعر الفائدة ​بمقدار 25 نقطة أساس في ⁠اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر، بينما ترى احتمالا 4.9 بالمئة لرفع الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن شأن ​أسعار ⁠الفائدة المرتفعة زيادة ⁠تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة يوم الاثنين بعد أن ⁠أعادت شركة إنفيديا تعيين جنسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك في أعقاب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جيديميناس سيمكوس، أحد صناع السياسة النقدية في ليتوانيا، إن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل قد لا يكون ‌كافيا لاحتواء التضخم بشكل كامل، لكن اتخاذ خطوة لاحقة ليس أمرا ملحا نظرا ​لأن الآثار المقلقة من الجولة الثانية تتراكم بشكل تدريجي فقط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 43.55 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1330.42 دولارا والبلاديوم ​0.6 بالمئة إلى ‌898.95 دولارا.