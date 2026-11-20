تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي ‌منذ ​مارس بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة الشهر المقبل.

وواصل الذهب التراجع في المعاملات الفورية وهبط في أحدث التداولات بنحو 3% إلى 3514.89 دولار للأوقية، ونزلت ‌كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3608.60 ‌دولارات.





وارتفع الدولار قليلا ‌أمس الخميس وواصل الصعود الذي شهده خلال الفترة الماضية، ​مما يجعل ‌المعدن النفيس ​المسعّر به أعلى تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 97.3 بالمئة أن ​يتم ⁠رفع ⁠الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات عند 2.7 ⁠بالمئة برفعها 50 نقطة أساس.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، مما يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 3% في المعاملات الفورية إلى 41.47 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.04 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل ​خسائر أسبوعية.