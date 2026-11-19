شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس ​بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ‌أكثر من عام ​خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3745.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت ⁠جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في 14 شهرا أمس الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3746.80 دولارا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر، وتم نشره أمس الأربعاء، أن مسؤولي المركزي الأمريكي رأوا الشهر الماضي ‌مخاطر متزايدة قد تستدعي منهم تكثيف جهودهم للسيطرة ‌على التضخم، رغم أنهم اتفقوا على الإبقاء على ‌أسعار الفائدة ثابتة في الوقت ‌الراهن.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 90 بالمئة ​أن يتم رفع ‌الفائدة الأمريكية ​بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات لا تتجاوز العشرة بالمئة برفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وعادة ما يؤدي رفع الفائدة إلى ​زيادة ⁠تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ⁠الذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع ⁠بنك اليابان الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه المقرر في ديسمبر، على أن يتبعه برفع آخر بحلول نهاية مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 45.61 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.71 بالمئة إلى 1381.04 دولارا، وصعد ​البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 956.25 ‌دولارا.