انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية ​المبكرة اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى لها في ‌أكثر ​من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر أكتوبر بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن ⁠مسار السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3820.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر 2025. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 3822.70 دولارا.

وارتفعت مبيعات التجزئة ‌في الولايات المتحدة قليلا في أكتوبر ‌مع تقليص الأسر مشترياتها من السيارات والسلع ‌باهظة الثمن الأخرى، لكنها واصلت ‌الإنفاق في قطاعات أخرى، ما أبقى الاقتصاد في وضع قوي مع ​بداية الربع الرابع.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يرون احتمالا قدره ⁠95.7 بالمئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر مقابل 4.3 بالمئة لزيادتها 50 نقطة أساس.

ويترقب المتعاملون في الأسواق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر والمقرر صدوره اليوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول مسار ​السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 46.97 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1423.27 دولارا بينما هبط البلاديوم ​0.9 بالمئة إلى 962.40 ‌دولارا.