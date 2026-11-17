استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها ​ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر ‌من عام متأثرة ​بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر أكتوبر بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

واستقر ⁠الذهب في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3859 دولارا.

وتراجع المعدن النفيس إلى ‌أدنى مستوى في عام أمس الاثنين متأثرا بارتفاع ‌عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية، ‌وهو ما يجعله يتجه ‌نحو تكبد مزيد من الخسائر وتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر ​من 10 سنوات.

وارتفع ‌الدولار أمس ​الاثنين إلى أعلى مستوى له ⁠منذ أبريل 2025 مدعوما ببيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي وتصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس ​الاحتياطي الاتحادي.

ويؤدي ⁠ارتفاع الدولار ⁠إلى جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن ⁠المستثمرين يرون احتمالا قدره 96.6 بالمئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر مقابل 3.4 بالمئة لزيادتها 50 نقطة أساس.

ويترقب المتعاملون في الأسواق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 27 ‌و28 أكتوبر والمقرر صدوره غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول ​مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.05 دولارا للأوقية فيما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1450.75 دولارا وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة ​إلى 969.75 دولارا.