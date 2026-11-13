أسعار الذهب ترتفع متعافية ​من أدنى مستوياتها في عام

ارتفع الذهب اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء ​بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوى لها منذ أكثر من ‌عام في ​الجلسة الماضية في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

بحلول الساعة 03.22 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3915.31 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه خسر 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ⁠0.9 بالمئة إلى 3919.60 دولارا.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدوى أواندا "يعد تحرك اليوم بمثابة تعديل للمراكز... أحد المحركات قصيرة الأمد التي قد تكون إيجابية بالنسبة للذهب هو حدوث تحول مفاجئ في ‌عائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى هبوط الدولار".

ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية تلاشي ‌الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع ‌التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة ​أساس في ديسمبر، في حين ​تبلغ احتمالية رفع أكبر بواقع ⁠50 نقطة أساس 11 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد ​من تكلفة ⁠الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ⁠غير المدر للعائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الخميس إن من المرجح المضي في ⁠التشديد النقدي مع سعى البنك المركزي الأمريكي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع استقرار سوق العمل.

ويترقب المتعاملون الآن ‌بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 50.49 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1014.50 دولارا. لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1538.22 دولارا ​في طريقه لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية طفيفة.