الذهب يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع جني المستثمرين ​للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة ‌السابقة، بينما يترقبون ​صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى ⁠4123.90 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "تتراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الجلسة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عمليات جني ‌الأرباح".

وأضاف "إذا استمر الوضع المتمثل في عدم رغبة الولايات المتحدة في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع أسعار النفط نتيجة لذلك، فسيكون ذلك مفيدا ‌جدا للذهب بسبب تأثيره على الدولار والتضخم وتوقعات أسعار ‌الفائدة".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم التريث ‌وعدم شن ضربات عسكرية ‌جديدة على إيران في الوقت الحالي.

قال توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند أمس الاثنين إن ​المركزي الأمريكي ⁠يجب أن ⁠يتحرك في سياسته النقدية "بحذر" بينما يخطط للاستجابة للتضخم الذي لا يزال يمثل أكبر مخاطره، مضيفا أنه ليس لديه تصور أساسي لما يجب فعله ⁠في اجتماع ديسمبر.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 84 بالمئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ‌يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره ​في وقت لاحق اليوم، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولارا، ​وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة ‌إلى 1037.50 دولارا.