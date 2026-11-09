الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الاثنين، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف ‌بشأن التضخم، ​في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ومؤشرات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، في ⁠حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بعد أن صرح ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المستبعد جدا أن يأمر بشن مزيد من الهجمات على إيران مع استمرار المحادثات لإنهاء الصراع، ‌مما خفف من المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في ‌الإمدادات.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف ‌ضغوط التضخم وتقليل التوقعات بأن تظل ‌أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ​الذي لا يدر ‌عائدا.

وقال تيم واترر، كبير ​محللي السوق في كي.سي.إم تريد "تساعد نبرة ⁠ترامب الأكثر لينا تجاه إيران في كبح أسعار النفط، مما يخفف بدوره بعض الضغوط التضخمية التي كانت تثقل كاهل المعدن ​النفيس، ⁠إلى جانب التراجع الطفيف ⁠في قيمة الدولار".

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تسارع نمو الوظائف ⁠في الولايات المتحدة في أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مما عزز التوقعات بأن سوق العمل لا تزال متينة وأبقى المركزي الأمريكي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إن.إي، يتوقع ‌المتعاملون بنسبة 79 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر ​مقارنة مع 71 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 53.31 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1556.14 دولارا وزاد ​البلاديوم 2.1 بالمئة ‌إلى 1044.28 دولارا.