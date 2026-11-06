جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الذهب

خفض جولدمان ساكس ​ توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام ‌2026 ​من 4650 دولارا إلى 4150 دولارا للأوقية (الأونصة)، وعزا ذلك إلى تداعيات الموقف الأكثر ميلا للتشديد النقدي الذي أبداه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأشهر الماضية.

وخفض البنك ⁠كذلك توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار للأوقية من 5400 دولار للأوقية.

وقال جولدمان إن البنوك المركزية توفر طلبا هيكليا قويا لكن ارتفاع أسعار الفائدة ‌يؤثر على مراكز المستثمرين، مما يؤدي ‌إلى مسيرة أكثر اعتدالا لارتفاع أسعار الذهب ‌بشكل عام.

ويتوقع ‌البنك أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة من أواخر ​عام 2027 ‌وحتى أوائل ​عام 2028، الأمر الذي ⁠من شأنه أن يزيل القيود على ارتفاع أسعار الذهب ويسمح لطلب المستثمرين من القطاع الخاص ​بالتنافس ⁠مرة ⁠أخرى مع عمليات الشراء الهيكلية للبنوك المركزية.

وفي سيناريو يتضمن رفعا إضافيا لأسعار الفائدة في مارس وزيادة سعر الفائدة النهائي، يتوقع البنك أن يصل سعر الذهب إلى 4660 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2027.

وذكر البنك أن أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط يمكن ‌أن يزيد من الضغوط من خلال عمليات بيع منهجية، بينما ​قد يؤدي أي انخفاض حاد في أسعار الأسهم مبدئيا إلى انخفاض أسعار الذهب، إذ تجبر طلبات تغطية الهامش وخفض المديونية المستثمرين ​على زيادة السيولة.