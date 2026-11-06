الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لبيانات وظائف أمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل ​تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة وتتجه لمكاسب أسبوعية، في ‌الوقت ​الذي يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات جديدة حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.9 بالمئة حتى الآن. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌عند 4112.80 دولارا. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ‌مستوى له منذ 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس متانة ‌سوق العمل على الرغم ‌من أن حالة الضبابية الناتجة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط تحد ​من التوظيف.

ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71 ⁠بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ​المعدن ⁠النفيس الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ⁠وأشار لاحتمال إجراء زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولارا للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 1517.20 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1031.01 دولارا. وتتجه ​المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية.