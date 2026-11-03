الذهب يلمع وسط التركيز على الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ​الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة ‌السابقة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3960.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، مواصلا المكاسب بعد أن انتعش من أدنى ⁠مستوى له في عام واحد والذي سجله يوم الجمعة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر عند 3970.80 دولارا.

وانتعش نشاط الصناعات التحويلية في ‌الولايات المتحدة في أكتوبر وسط طلب محلي قوي.

وتركز الأسواق ‌الآن على انتخابات التجديد ‌النصفي الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات السياسة المالية وثقة المستثمرين بشكل عام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ​لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون ‌حاليا احتمالا 73 ​بالمئة لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ⁠الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة أن تؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر ​عائدا، مما ⁠يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

ومن ⁠المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس لمكافحة ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرفع ⁠البنك سعر الفائدة إلى أربعة بالمئة من 3.75 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، قال بنك اليابان يوم الاثنين إن اليابان أحرزت تقدما تدريجيا نحو إبقاء التضخم عند مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي، مما يعزز الأسباب الداعية إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقال بيتر كازيمير، رئيس البنك ‌المركزي السلوفاكي، إن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمنع ترسخ التضخم ​المرتفع، ومن المحتمل أن تكون الأسواق تقلل من شأن ما هو مطلوب لتهدئة ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 50.79 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1451.48 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 970.50 دولارا.