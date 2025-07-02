الأسهم اليابانية تتراجع متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأمريكية

انخفضت الأسهم اليابانية بشكل طفيف اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكاي 392.61 نقطة (بنسبة 1%) ليصل إلى 39593.72 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، فقد ارتفع المؤشر بنحو 11 بالمئة منذ الثاني من أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 بالمئة.

وقال كينجي آبي، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية، إن قوة نيكاي ترجع إلى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات العالمية خلال الشهر الماضي.

وأضاف "توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتاً طويلاً، كما توقع البعض أيضاً أن المفاوضات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية على السيارات لا تسير على ما يرام".

"لذا فإن الأخبار التي تفيد بأن اليابان قد لا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ليست مفاجئة إلى هذا الحد".

كانت طوكيو تسعى جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات اليابانية ورسوم متبادلة بنسبة 24 بالمئة على الواردات اليابانية الأخرى.

وجرى إيقاف الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً حتى التاسع من يوليو تموز، لكن اليابان لم تتوصل بعد إلى اتفاق تجاري بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من المفاوضات.