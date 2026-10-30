الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية توقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات ​الآسيوية اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة ‌في ​الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس.

بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ⁠4006.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولارا.

ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر ‌للشهر الثاني على التوالي.

وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تزايد تكلفة البنزين والسلع الأخرى ‌على المستهلكين مما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد برفع سعر ‌الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ‌يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 75 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتزيد ​أسعار الفائدة المرتفعة ‌من تكلفة ​الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت مرجحة أمس ​الخميس، ⁠لكنه ألمح بوضوح ⁠إلى رفع آخر في ديسمبر محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة والمتزايدة. وقال البنك ⁠إن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحى عن منصبها في السابع من فبراير.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أكتوبر، مما ‌يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار ويعزز الحجة الداعية إلى التشديد ​النقدي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 51.87 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 1488 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة ​نحو خسائر أسبوعية ‌وشهرية.