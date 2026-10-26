الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

حومت أسعار الذهب قرب أدنى ​مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو في الجلسة السابقة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة ‌بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 54 دولارا للأوقية للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1549.42 ​دولارا، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1047.90 ‌دولارا.