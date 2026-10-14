تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استقرار نسبي في الجلسة السابقة، إذ سجل الذهب انخفاضاً جديداً شمل مختلف الأعيرة، فيما هبطت الفضة دون مستوى 7 دراهم للغرام.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 502.50 درهم مقابل 505.75 دراهم أمس، بتراجع 3.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 3 دراهم إلى 465.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 446.25 درهماً، وعيار 18 نحو 382.50 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 6.98 دراهم مقابل 7.15 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 217.23 درهماً.

الذهب

عيار 24: 502.50 درهم

عيار 22: 465.25 درهماً

عيار 21: 446.25 درهماً

عيار 18: 382.50 درهماً

الفضة

الغرام: 6.98 دراهم

الأونصة: 217.23 درهماً

الكيلوغرام: 6984.10 دراهم