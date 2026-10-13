استقرار أسعار الذهب والفضة في الإمارات

استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تحركات محدودة للمعدنين مقارنة بتعاملات أمس، إذ سجل الذهب ارتفاعاً هامشياً، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من الجلسة السابقة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 505.75 دراهم مقابل 505.50 دراهم أمس، بارتفاع هامشي قدره 0.25 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 468.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 449 درهماً، واستقر عيار 18 عند 384.75 درهماً. كما سجل سعر غرام الفضة 7.15 دراهم مقابل 7.19 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 222.52 درهماً.

الذهب

عيار 24: 505.75 دراهم

عيار 22: 468.25 درهماً

عيار 21: 449.00 درهماً

عيار 18: 384.75 درهماً

الفضة

الغرام: 7.15 دراهم

الأونصة: 222.52 درهماً

الكيلوغرام: 7154.18 درهما